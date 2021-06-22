В Смольном назвали причину сбоя в метро

В Смольном назвали причину сбоя в метро
На станциях "синей" ветки собрались толпы пассажиров. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Оказывается, на работу метрополитена повлияла аномальная жара.

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал о причинах сбоя в работе метрополитена. Он заявила, что все случилось из-за анормальной жары, которая стоит в городе несколько дней. Об этом пишет телеканал «78».

Поляков объяснил, что при высоких температурах изношенная инфраструктура энергохозяйства не выдержала и дала сбой.

«Это проблема и нас, и наших коллег из других энергосистем. В рамках модернизации энергохозяйства будем устранять эти проблемы»,

— подчеркнул глава комитета.

На данный момент движение по «синей» ветке восстановлено, ликвидировать последствия инцидента удалось менее чем за час.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станции метро «Удельная», «Озерки» и «Проспект Просвещения» открыли после аварийной ситуации в тоннеле.

метро новости СПб Смольный


 

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