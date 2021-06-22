В Смольном назвали причину сбоя в метро

Оказывается, на работу метрополитена повлияла аномальная жара.
Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал о причинах сбоя в работе метрополитена. Он заявила, что все случилось из-за анормальной жары, которая стоит в городе несколько дней. Об этом пишет телеканал «78».
Поляков объяснил, что при высоких температурах изношенная инфраструктура энергохозяйства не выдержала и дала сбой.
«Это проблема и нас, и наших коллег из других энергосистем. В рамках модернизации энергохозяйства будем устранять эти проблемы»,
— подчеркнул глава комитета.
На данный момент движение по «синей» ветке восстановлено, ликвидировать последствия инцидента удалось менее чем за час.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станции метро «Удельная», «Озерки» и «Проспект Просвещения» открыли после аварийной ситуации в тоннеле.