Экс-игрок «Зенита» прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020

Экс-игрок «Зенита» прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020
Бывший полузащитник и капитан сине-бело-голубых Алексей Игонин. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы — 2020.

«Разгром разгромом. С датчанами провели лучший свой матч. Если говорить о результате, то его даже обсуждать не хочется. России в очередной раз указали ее место в футболе. Осознавать это неприятно, но что есть, то есть», — цитирует его NEWS.ru.

Сборная России проиграла Сборной Дании. Единственный гол за нашу команду забил нападающий Артем Дзюба. Матч Россия — Дания проходил в Копенгагене. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной. Подопечные Станислава Черчесова заняли четвертое место в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наставник сборной Дании делился ожиданиями от матча против России.

алексей игонин евро-2020 сборная россии по футболу


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-игрок «Зенита» прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020
В Ломоносовском районе загорелись три частных дома
В Петербурге ожидают пятый температурный рекорд
Более 60% непривитых россиян планируют вскоре вакцинироваться от коронавируса
Во время тренировки умер 18-летний футболист
В Ленобласти ожидается жара до +36 градусов
Спасатели потушили иномарку в Красносельском районе
Биолог рассказала о главной опасности индийского штамма коронавируса