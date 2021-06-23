Экс-игрок «Зенита» прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы — 2020.

«Разгром разгромом. С датчанами провели лучший свой матч. Если говорить о результате, то его даже обсуждать не хочется. России в очередной раз указали ее место в футболе. Осознавать это неприятно, но что есть, то есть», — цитирует его NEWS.ru.

Сборная России проиграла Сборной Дании. Единственный гол за нашу команду забил нападающий Артем Дзюба. Матч Россия — Дания проходил в Копенгагене. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной. Подопечные Станислава Черчесова заняли четвертое место в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наставник сборной Дании делился ожиданиями от матча против России.