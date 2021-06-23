В Петербурге сборная Швеции разгромила Польшу в рамках Евро-2020

В Петербурге сборная Швеции разгромила Польшу в рамках Евро-2020
Матч завершился победой шведов. Фото: pixabay.com

Матч завершился со счетом 3:2.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит Арена» сегодня, 23 июня, состоялась встреча сборных Швеции и Польши. Матч прошел в рамках Евро-2020 и завершился со счетом 3:2 в пользу шведов.

Известно, что два гола в сборной Швеции забил Эмиль Форсберг, а в сборной Польши — Роберт Левандовски. Автором решающего гола оказался Виктор Классон на 94-й минуте матча. Таким образом, стало известно, какие команды вышли в плей-офф.

Список участников выглядит так: Италия, Бельгия, Нидерланды, Англия, Уэльс, Дания, Австрия, Хорватия, Швейцария, Чехия, Швеция, Франция, Украина, Испания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-игрок «Зенита» прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

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