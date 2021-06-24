Мурманское шоссе избавят от дорожных ограничений на сутки, чтобы пятница прошла без пробок

Мурманское шоссе избавят от дорожных ограничений на сутки, чтобы пятница прошла без пробок
Пробки из-за дорожного ремонта на Мурманском шоссе. Фото: "Яндекс.Пробки"

На Мурманском шоссе чуть более чем на сутки снимут все ограничения дорожного движения. Такое решение было принято для разгрузки трассы перед выходными.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, Мурманское шоссе избавят от дорожных ограничений в период с 10 утра пятницы до часу дня субботы. Водители смогут свободно проехать по участку на выезде из Петербурга.

Власти приняли решение снять ограничения, чтобы разгрузить областные трассы и дороги Петербурга в преддверии выходных и пиковых нагрузок на дорожную сеть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленобласти часами сидят в раскаленных машинах из-за ремонта шоссе: «Мы задыхаемся в небывалых пробках!». Жители восточной части Ленобласти оказались в безвыходном положении – им часами приходится простаивать в пробках по дороге домой — рабочие начали одновременных ремонт трех шоссе.

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