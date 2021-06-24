Мурманское шоссе избавят от дорожных ограничений на сутки, чтобы пятница прошла без пробок

На Мурманском шоссе чуть более чем на сутки снимут все ограничения дорожного движения. Такое решение было принято для разгрузки трассы перед выходными.
Как сообщили в правительстве Ленобласти, Мурманское шоссе избавят от дорожных ограничений в период с 10 утра пятницы до часу дня субботы. Водители смогут свободно проехать по участку на выезде из Петербурга.
Власти приняли решение снять ограничения, чтобы разгрузить областные трассы и дороги Петербурга в преддверии выходных и пиковых нагрузок на дорожную сеть.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленобласти часами сидят в раскаленных машинах из-за ремонта шоссе: «Мы задыхаемся в небывалых пробках!». Жители восточной части Ленобласти оказались в безвыходном положении – им часами приходится простаивать в пробках по дороге домой — рабочие начали одновременных ремонт трех шоссе.