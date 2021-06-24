Поклонники Полины Гагариной переживают за ее состояние

Поклонники Полины Гагариной переживают за ее состояние
Вместо восхищенных комментариев певица получила шквал негодований. Фото: скрин Instagram Полины Гагариной

Худоба певицы Полины Гагариной стала темой обсуждения в соцсетях. Поклонники звезды обеспокоились её состоянием.

Видео, ставшее предметом обсуждения, певица выложила на своей страничке в Instagram. Известно, что сейчас она находится в Греции на отдыхе. В видео примерила летние наряды, а последнем её образом становится обнаженное тело, прикрытое большой соломенной шляпой.

Вместо восхищенных комментариев певица получила шквал негодований.

«Ужасно худая…перебор», — пишут поклонники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущая и блогер Регина Тодоренко поделилась с подписчиками, что она отходохнула в Турции так, что заразилась COVID-19. Об этом она написала в посте в Instagram, где рассказала, как планировала отметить день рождения в Турции у моря и для этого организовала поездку для своих родственников из Украины.

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