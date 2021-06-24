Глава СВР заявил, что точная дата нападения Германии на СССР была известна за 11 дней

Глава СВР заявил, что точная дата нападения Германии на СССР была известна за 11 дней
С лета 1940 по лето 1941 года разведка отправила советскому правительству более 120 информационных сообщений. Фото: kremlin.ru

Информация о точной дате нападения Германии на СССР была известна за 11 дней до начала вторжения.

Об этом пишет в статье «В войну разведка вступила первой» директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в издании «Национальная оборона», сообщает ТАСС.

Информация о готовности Германии к нападению на Советский Союз шли в центр. С лета 1940 по лето 1941 года разведка отправила советскому правительству более 120 сообщений, пишет об этом в статье Нарышкин.

Так в донесении разведчика Синицына 11 июня 1941 года была названа точная дата начала захвата России. СССР узнал о подписании в этот день в столице Финляндии договора между Германией и Финляндией об участии финских военных в войне, сообщает Нарышкин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какой фильм о войне любимый у россиян.

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