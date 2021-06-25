В Крыму опрокинулся микроавтобус с детьми

Экскурсионный микроавтобус опрокинулся в Крыму.

Внутри находились 19 подростков, водитель и сопровождающий, сообщает республиканская прокуратура.

По предварительной информации, автомобиль Mercedes Sprinter при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen, который двигался по главной дороге. В результате микроавтобус опрокинулся.

В результате происшествия пострадали двое подростков. пострадавших госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось на трассе Джубга-Сочи. По ней ехала колонна автобусов, состоящая из десяти автобусов. В какой-то момент у одного из них отказали тормоза, в связи с чем он врезался во впереди идущий. Как итог – 15 детей получили травмы, один из автобусов загорелся.