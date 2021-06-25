Утром в пятницу в Петербурге ожидаются 4-балльные пробки

Жители Петербурга выехали на работу. Загруженность на городских трассах вот-вот поднимется до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:20 утра заторы на дорогах достигли 2 баллов. К 9 часам утра загруженность возрастет до 4-х баллов, а 13:00 поднимется еще на балл.

Так, красным отмечены участки на Невском проспекте, Суворовском проспекте, Садовой улице и Обводном канале. Машины встали на проспектах Энгельса и Непокоренных, Кушелевской дороге и набережной реки Фонтанки.

Машины также стоят на Народной улице, Софийской улице, Московском шоссе, Витебском проспекте, Благодатной и Кубинской улицах, Володарском мосту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в пятницу ожидаются дожди, грозы и +30 градусов.