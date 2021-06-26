Провалившийся асфальт на Энергетиков заставил общественный транспорт изменить маршрут

Провалившийся асфальт на Энергетиков заставил общественный транспорт изменить маршрут
Автобусы поменяют маршрут из-за проваленного асфальта. Фото: Baltphoto

В связи с тем, что в Северной столице в Красногвардейском районе города провалился асфальт, общественному транспорту пришлось менять свои маршруты.

Транспортные средства будут идти в обход по Якорной улице, а далее по Магнитогорской. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Так, на проспекте Энергетиков провалился асфальт. Из-за случившегося пришлось изменить маршруты автобусов № 82, 123, 131 и 185.

Сообщается, что транспорт будет объезжать место провала по Якорной улице, оттуда последует на проспект Шаумяна, а затем снова повернет на Энергетиков по Магнитогорской.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что транспортную реформу в Петербурге проведут в три этапа.

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