В понедельник в Пулково задержали два рейса

В Пулково задержали несколько рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали несколько рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса. Пассажиры вылетят с задержкой в Москву.

Об этом стало известно в понедельник, 18 июня. Так, с опозданием вылетит рейс Y7 1062 до российской столицы. Рейс обслуживает авиакомпания NordStar Airlines. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 9:20, однако время вылета сдвинули на 12:00.

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживается рейс EO 178 авиакомпании Pegas Fly. Самолет вылетит 15:55 вместо назначенных 11:20.

Причины задержки не указываются. Все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне в петербургском аэропорту задержали шесть авиарейсов.