Легковушке снесло крышу после ДТП на КАД

На внутренней стороне КАД случилась автомобильная авария, которая оставила легковую машину без крыши.
Кадры с места происшествия появились в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на 47-м километре внутреннего кольца, перед съездом на проспект Косыгина. Участников аварии было как минимум двое: белый «Фольксваген Поло» и «ГАЗель».
В результате ДТП иномарке оторвало крышу и передние колеса. По сообщениям очевидцев, на месте работают пожарные. Пострадал ли кто-нибудь в аварии — пока неизвестно.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожный затор на кольцевой растянулся на несколько километров, пробка из-за ДТП начинается от съезда.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль лишился бампера в ДТП с автобусом на Муринской дороге.