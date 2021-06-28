Легковушке снесло крышу после ДТП на КАД

Место ДТП на КАД. Фото: скриншот ВКонтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место ДТП на КАД. Фото: скриншот ВКонтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На внутренней стороне КАД случилась автомобильная авария, которая оставила легковую машину без крыши.

Кадры с места происшествия появились в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на 47-м километре внутреннего кольца, перед съездом на проспект Косыгина. Участников аварии было как минимум двое: белый «Фольксваген Поло» и «ГАЗель».

В результате ДТП иномарке оторвало крышу и передние колеса. По сообщениям очевидцев, на месте работают пожарные. Пострадал ли кто-нибудь в аварии — пока неизвестно.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожный затор на кольцевой растянулся на несколько километров, пробка из-за ДТП начинается от съезда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль лишился бампера в ДТП с автобусом на Муринской дороге.