Водитель погиб в массовой аварии в Гатчинском районе

Водитель погиб в массовой аварии в Гатчинском районе
Место ДТП. Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

В Гатчинском районе Ленобласти произошло массовое ДТП из пяти машин с одним погибшим и двумя пострадавшими.

Как сообщили в областном управлении МЧС, экстренные службы получили сообщение об аварии в 11 часов утра. Это случилось на «Южном полукольце» в деревне Пижма. Спасатели выезжали на место происшествия, чтобы деблокировать пострадавшего из автомобиля.

По данным 47news, там столкнулись пять машин, двигавшихся в попутном направлении: «Лада», «Киа», «Шкода», «Форд Транзит» и грузовик «Хендай». Водитель последнего скончался на месте от полученных травм. В больницу госпитализировали еще двух пострадавших.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушке снесло крышу после ДТП на КАД.

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