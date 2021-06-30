В вуз по сертификату и заболевшие после вакцинации: коронавирус в Петербурге 30 июня

Петербург устанавливает антирекорды по COVID-19. На этот раз – по числу смертей за сутки. Власти настаивают на вакцинации горожан. Не исключено, что студентов в вуз скоро начнут пускать по сертификату о вакцинации.

По последним данным, в городе зафиксировали рекордные 119 смертей за сутки.

Отметим, что из всех зараженных доля тяжелых пациентов составляет 20%. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены более 600 человек.

Горожан пытаются убедить в необходимости вакцинироваться. Губернатор Александр Беглов прошел ревакцинацию от коронавируса. По его словам, новый штамм предполагает повторную прививку.

Вакцину теперь можно сделать и в торговом центре «Заневский каскад-2». Там открылся мобильный пункт вакцинации.

Пока в городе продолжают вакцинировать сотрудников предприятий. Заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев рассказал, что почти половина сотрудников крупных и средних предприятий города сделали прививки от коронавируса.

Убедить вакцинироваться удается не всех петербуржцев. Некоторые горожане не готовы делать прививку даже ради отдыха. После того, как Краснодарский край объявил о том, что будет заселять в отели с 1 августа только по сертификатам о вакцинации, продажи туров в Сочи на последний месяц лета упали на 80%.

А вот у студентов, похоже, может скоро не остаться выбора. В вузы Северной столицы на очные занятия хотят пускать только тех студентов, которые сделали прививку и смогут предоставить соответствующий документ. Такое решение обсуждали на Совете ректоров вузов Петербурга и Москвы.

Вакцина от заражения, впрочем, спасает не всех. В Петербурге после вакцинации инфекция была подтверждена у 0,3% пациентов.