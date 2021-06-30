В Петербурге вынесли приговор директору фирмы-подрядчика, строившей «проблемную» школу искусств на Туристской

Во вторник, 29 июня, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербург вынес приговор Владимиру Артееву, руководителю группы компаний ООО “СТС”, ООО “БалтЭнерго”, ООО “СТИК”, ООО “СФ Де Люкс”, обвиняемому в трех эпизодах крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд отправил предпринимателя в исправительную колонию общего режима на 4 года. Кроме того, были удовлетворены два гражданских иска, на 401 млн рублей и на 20 млн рублей.

Напомним, Владимир Артеев и его компания ООО «СФ Де Люкс» причастны к возведению нового здания многострадальной детской школы искусств №37 на Туристской улице. Открытия учреждения ждали семь лет, поскольку строительство затянулось из-за недобросовестности подрядчика. Школа в итоге заработала только в 2020 году.

Как установили правоохранители, 6 ноября 2013 года Комитет по строительству Санкт-Петербурга и строительная фирма «Де Люкс» заключили госконтракт на 223 млн 269 тысяч рублей. Деньги предполагалось освоить в ходе строительства школы искусств.

Однако впоследствии, согласно материалам уголовного дела, глава «Фонда капитального строительства и реконструкции» (ФКСР) Молотков, директор департамента строительства объектов здравоохранения и культуры ФКСР Гаврильчук, начальник Управления капитального строительства и ремонта Комитета по строительству Клубов и ведущий специалист отдела строительного контроля объектов культуры и социальных объектов ФКСР Никита Мошуров с 27 августа 2014 по 30 июня 2015 приняли работы компании «Де Люкс» на почти 25 млн рублей, хотя точно знали, что внушительные средства прошли мимо стройплощадки.

Чиновников обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве (ч.1 ст.286 УК РФ и ч.6 ст.290 УК РФ).

Глава ФСКР Молотков, как считают следователи, после своего назначения на данный пост согласился ежемесячно получать от Артеева, как минимум, 1 млн рублей в обмен на общее покровительство. При этом добавим, что Молоткова назначил на должность тогдашний глава Комитета по строительству Андрей Артеев, родной брат Владимира.

Несмотря на то, что все фигуранты дела не согласны с обвинениями, суд обязал Молоткова в течение 60 месяцев выплатить штраф 3 млн 60 тысяч рублей, а Клубова, Гаврильчука и Еремина оштрафовали на 70 тысяч рублей каждого.