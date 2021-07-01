В Петербурге коронавирус выявили еще у 1 612 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 612 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в четверг, 1 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов лидирует Москва, где коронавирус подхватили еще 7 597 человек. Второе место у Подмосковья — 2 663 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 182 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Единая Россия» создаст единый волонтерский штаб, который будет помогать в борьбе с COVID-19.