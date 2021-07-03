Мужчина залез по фасаду здания к коту Елисею на Малой Садовой и забрал у него монетки

Мужчина залез по фасаду здания к коту Елисею на Малой Садовой и забрал у него монетки
На Малой Садовой мужчина забрался на фасад здания за деньгами туристов. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города горожане стали свидетелями неприятного инцидента.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в центре Северной столицы неизвестный залез на фасад дома с целью завладеть деньгами туристов.

Мужчину пользователи Сети сравнили с человеком пауком, так как он буквально по стене залез к коту Елисею, расположенному на Малой Садовой улице, чтобы обчистить запасы жанровой скульптуры.

При этом не все комментаторы в группе осудили молодого человека. Некоторые полагали, что «скалолазу» не хватало денег на метро. А монетки, которые лежат у ног кота Елисея, не планировалось потратить на какие-то определенные нужды.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что работы по реставрации лицевых фасадов зданий на улице Зодчего Росси планируется завершить до конца текущего года. Реставрируемые здания входят в состав памятника «Ансамбль улицы Зодчего». Работы ведутся в здании бывшего Министерства народного просвещения и здании Дирекции императорских театров, где сейчас находится Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.

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