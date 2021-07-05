Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

Одну из самых высоких зарплат в Петербурге в июне предложили главе команды email или сотруднику CRM маркетинга. Об этом свидетельствуют данные HeadHunter.

Сервис по поиску работы изучил более 1,5 тыс. вакансий и составил июньский рейтинг с зарплатой от 245 тыс. рублей. Так, одна из самых высоких зарплат в Северной столице доступна среди вакансий в ИТ-сфере (53% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте — сфера продаж (30%), следом — сфера недвижимости и строительства (16%).

Топ-5 возглавил руководитель команды email / CRM маркетинга. Компания из финтех сферы заявила о зарплате кандидату от 200 тыс. руб. Следующую высокооплачиваемую вакансию предлагает компания из сферы приборостроения и техники. Директологу предложили от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Третье место по уровню зарплаты заняла вакансия стоматологической клиники. Врачу стоматологу-ортопеду заявлена зарплата от 200 тыс. до 450 тыс. руб. Врачу психиатру-наркологу предложили до 250 тыс. руб. на руки. Водитель-экспедитору с личным грузовым автомобилем до — 260 тыс. руб. на руки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что hh.ru составил топ интересных вакансий для тех, кто ищет работу в Санкт-Петербурге.