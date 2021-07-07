МИД Эстонии прокомментировал задержание консула в Петербурге

Во вторник, 6 июля, сотрудники ФСБ России задержали в Петербурге консула Эстонии Марта Лятте при получении материалов закрытого характера от гражданина РФ. Правоохранители считают, что данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника.

Действия Марта Лятте в ФСБ расценили как враждебные по отношению к России. Сообщается, что к дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права. То есть, консула могут объявить персоной нон-грата и выслать за пределы страны.

Задержание дипломата прокомментировал глава коммуникационного отдела МИД Эстонии Аари Леммик. Он заявил, что Лятте находился на деловой встрече в стенах Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПбПУ). Сотрудники ФСБ задержали консула, когда он выходил из СПБПУ, покидая заседание. Спустя полтора часа разбирательств, Лятте отпустили (задержать дипломата не могут из-за его статуса).

«Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение», — передает слова Леммика эстонское издание Postimees.

В МИД Эстонии считают случившееся провокацией, а обвинения — безосновательными. В министерстве также отмечают, что, судя по этим действия, Кремль избрал путь конфронтации, который не может способствовать выстраиванию конструктивных отношений между Россией и Евросоюзом.

«Фонтанка» уточнила у Политеха Петра Великого, действительно ли консул бы задержан на выходе из вуза. Представительница СПбПУ отметила, что официально назначенных рабочих встреч в университете у Лятте не было.

Добавим, что о биографии Марта Лятте сказать что-либо затруднительно: на сайте консульства никакой информации о данном сотруднике нет, в разделе «Персонал генерального консульства» лишь указано его имя и должность.