В Ленобласти ожидается потепление до +32 градусов

В Ленобласти ожидается потепление до +32 градусов
В регионе будет довольно жарко. Фото: Pixabay

В разных районах региона ожидаются кратковременные дожди.

В Ленинградской области завтра, 8 июля, ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +32 градусов, в некоторых районах может пойти дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, ссылаясь на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Известно, что осадков ночью точно не будет, а вот днем могут пойти кратковременные ночи. Ветер, гуляющий по территории региона, разгонится до девяти метров в секунду. В темное время суток столбик термометра опустится до плюс 17 градусов, а днем поднимется до 32.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вильфанд рассказал россиянам о погоде в июле. В течение июля погода на большей части просторов России будет довольно теплой.

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