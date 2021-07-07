На Гданьской зафиксировали утечку газа

На месте инцидента уже работают специалисты: им пришлось перекрыть участок.

В Выборгском районе вечером 7 июля произошла утечка газа. Об этом пишет «Фонтанка».

Сотрудники «ПетербургГаза» отметили, что инцидент случился на Гданьской улице. На место уже прибыли специалисты, которые устраняют неполадки. Им пришлось временно перекрыть дорожное движение.

«На данный момент утечка газа ликвидирована, проводятся работы по благоустройству»,

— рассказали в пресс-службе.

В сообщении также сказано, что работы будут завершены 8 июля, но в какое время – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа причина взрыва газа в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел на улице Светлоярской, 12. Из-за взрыва газа в доме разрушились межэтажные перекрытия и перегородки. Из дома вывели 28 человек.