В четверг в Пулково задержали два авиарейса

Из Пулково сегодня с опозданием вылетят два самолета. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Из Пулково сегодня с опозданием вылетят два самолета. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно в четверг, 8 июля. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ургенча и Антальи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс F7 8830 до Ургенча. Рейс обслуживает авиакомпания «Ай Флай». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 2:55, однако время вылета сдвинули на 7:00.

Далее с опозданием вылетит рейс ZF 7891 до Антальи. Туда также полетит самолет авиакомпании «АЗУР эйр». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 10:40, теперь пассажиры вылетят в 13:50.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за первый летний месяц ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора в аэропорту Пулково прошли свыше 13 тыс. животных.