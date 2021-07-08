В Петербурге в четверг столбики термометров поднимутся до +32 градусов

Сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

В четверг, 8 июля, в дневное время температура воздуха в городе прогреется до +30…+32 градусов. Ветер южных и юго-западных направлений будет дуть со скоростью до 4–9 метров в секунду.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», атмосферное давление будет мало меняться.

Напомним, что аномальная жара продержится в Северной столице до 12 июля. Температура превышает показатель климатической нормы на 7-10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ожидается потепление до +32 градусов. В разных районах региона пройдут кратковременные дожди.