В Петербурге ожидаются дожди, грозы и понижение температуры в пятницу

Горожанам лучше не выходить на улицу без зонта. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Горожанам лучше не выходить на улицу без зонта. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня в Петербурге ожидаются дожди, грозы и понижение температуры. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В последний день рабочей недели на погоду в городе окажет влияние скользящий у границ региона атмосферный фронт. Во второй половине дня он станет причиной локальных и осадков и гроз.

«Понижение температуры будет коротким и чисто символическим», — написал синоптик в своем Facebook.

В дневное время температура воздуха составит +29…+31 градус, В Ленобласти потеплеет до +32. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальная жара продержится в Петербурге до 12 июля. Спасатели советуют быть на чеку и соблюдать питьевой режим.