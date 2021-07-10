Врач рассказала, с чем лучше сочетать ягоды

Врач рассказала, с чем лучше сочетать ягоды
Ягоды хорошо влияют на сосуды, сердце и иммунитет. Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина рассказала, с чем лучше сочетать ягоды.

«Лучше всего есть ягоды на завтрак с молочным белком, потому что они особенным образом сочетаются с казеином. Многие блюда высокой кухни содержат ягоды со сливками или ягоды со сметаной, ягоды часто подаются с сырными тарелками», – цитирует ее радио Sputnik.

По ее словам, идеальное сочетание – это ягоды с творогом.

Ранее Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что не все ягоды нужно обязательно мыть. Так, землянику перед транспортировкой обрабатывают антибиотиками, благодаря которым все инфекции погибают. Мыть ее можно разве что с целью самоуспокоения, но практической пользы в этом нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты Роскачества дали советы по выбору правильной черешни. Если веточки не сочные и зеленые, а коричневые и сухие, — значит, черешню хранили достаточно долго, и она, скорее всего, растеряла свои вкусовые и полезные качества.

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