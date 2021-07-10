Водитель каршеринга скрылся в места ДТП на Маршала Казакова

Водитель автомобиля сервиса каршеринга устроил ДТП у дома 78/1 по улице Маршала Казакова, после чего вышел из машины и просто ушел.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Судя по опубликованным кадрам, водитель каршеринга влетел в припаркованную машину.

«Возле Маршала Казакова 78 Корп. 1, водитель каршеринга совершил дтп, вышел из машины и спокойно ушёл», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На каршеринговом автомобиле заметны повреждения переднего правого крыла. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в поселке Романовка под колеса легковушки угодил пешеход. Там при невыясненных обстоятельствах на дороге сбили человека.