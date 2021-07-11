В Ленобласти вырос улов рыбы на 11% по сравнению с прошлым годом

В Ленобласти вырос улов рыбы на 11% по сравнению с прошлым годом
Также в регионе было реализовано рыбоводной продукции на 2,2 тысяч тонн. Фото: Управление Россельхознадзора

Сегодня, 11 июля, отмечается День рыбака. Сегодня же Ленобласть подвела итоги рыбного промысла за первую половину 2021 года.

С начала года предприятия области поймали более 17 тысяч тонн рыбы. Это на 11% больше, чем за тот же период в 2020 году. Также в регионе было реализовано рыбоводной продукции на 2,2 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

На покупку корма и техники предприятиям области выделили 45 млн рублей. Ленинградская область входит в топ-3 по выращиванию лососевых видов рыб в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказала, каких продуктов стоит избегать в жаркую погоду. Врач-диетолог Марина Хорол рассказала, как избежать проблем с кишечником в жару. Она отметила, что в жару надо употреблять лёгкую пищу, такую как «молочку».

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