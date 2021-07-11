Врач рассказала, каких продуктов стоит избегать в жаркую погоду

Врач рассказала, каких продуктов стоит избегать в жаркую погоду
Лучше есть  птицу, рыбу, мясо кролика. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Марина Хорол рассказала, как избежать проблем с кишечником в жару.

Она отметила, что в жару надо употреблять лёгкую пищу, такую как «молочку». Надо обязательно есть больше овощей и фруктов, так как они содержат клетчатку, а она, в свою очередь, обеспечивает очищение кишечника. Об этом сообщает RT.

Так в жару не надо есть блюда из баранины, свинины. Лучше есть птицу, рыбу, мясо кролика. Лучше пить больше воды и смотреть срок годности. Так просрочку есть нельзя. Всё должно быть в холодильнике, потому что всё портится очень быстро. В противном случае может быть диарея из-за испорченных продуктов.

Хорол также посоветовала при симптомах отравления обращаться к медикам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у вегетарианцев показатели здоровья оказались лучше, чем у мясоедов.

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