На Парнасе загорелся микроавтобус

На Парнасе загорелся микроавтобус
В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: скриншот Вконтакте

Черным дымом заволокло весь двор, рассказывают очевидцы.

На Парнасе сегодня вечером, 11 июля, произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Заречной. Там во дворах жилых домов вспыхнул микроавтобус. На снимках видно, что в итоге черным дымом заволокло весь двор.

«Жаркий денёк, в прямом смысле»,

— пишет один из пользователей.

В комментариях местные жители благодарят людей, которые отгоняли чужие автомобили от места инцидента. Благодаря их усилиям пожар не распространился на другие машины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе полыхала машина. Сгорел салон автомобиля. Сведения о пострадавших не поступали. Огонь потушили.

микроавтобус парнас пожар


 

Новости партнеров
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины "Спутник V"
Время в пути
Время в пути "Ласточки" из Петербурга в Великий Новгород сократится на 55 минут
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Парнасе в микроавтобусе сгорели все сгораемые части
В фан-зоне на Дворцовой болельщики стараются соблюдать дистанцию
На Парнасе загорелся микроавтобус
В Мурино появился арт-объект в виде коня
В Китае изобрели ткань, которая помогает охладиться во время жары
Седокова прокомментировала обвинения в приставаниях к Меладзе
В Таиланде медсестра, сделавшая прививку, умерла от COVID-19
В Ленобласти опасного рецидивиста отправили в тюрьму на 19 лет