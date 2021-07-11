На Парнасе загорелся микроавтобус

Черным дымом заволокло весь двор, рассказывают очевидцы.
На Парнасе сегодня вечером, 11 июля, произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на улице Заречной. Там во дворах жилых домов вспыхнул микроавтобус. На снимках видно, что в итоге черным дымом заволокло весь двор.
«Жаркий денёк, в прямом смысле»,
— пишет один из пользователей.
В комментариях местные жители благодарят людей, которые отгоняли чужие автомобили от места инцидента. Благодаря их усилиям пожар не распространился на другие машины.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе полыхала машина. Сгорел салон автомобиля. Сведения о пострадавших не поступали. Огонь потушили.