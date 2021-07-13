В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 936 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 936 человек
Горожан просят продолжать использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 936 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во вторник, 13 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 4 991 человек. Второе место у Подмосковья — 2 550 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 249 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спустя две недели после проведения «Алых парусов» в Петербурге не выявили роста заболеваемости COVID-19.

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