Дореволюционное мощение двора обнаружили на Петрозаводской

Дореволюционное мощение двора обнаружили на Петрозаводской
Участок мощения примерно 3,5 на 5 метров градозащитники расчистили вручную. Фото: скриншот "ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение" «ВК»

На Петрозаводской улице в Петербурге обнаружили дореволюционное мощение двора.

Об этом стало известно во вторник, 13 июля. Подробности рассказали в группе «ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение» соцсети «ВКонтакте».

Находка была сделана в ходе работ по устройству тротуарной плитки во дворе дома №18 после вскрытия асфальта.

Активисты расчистили сохранившееся историческое булыжное мощение примерно 3,5 на 5 метров, чтобы сделать доступным для осмотра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга строители обнаружили исторический подземный тоннель. Он проходит от Невы к Арсенальной набережной, 1. Реставраторы обещают восстановить находку, после чего он будет открыт для посетителей в 2022 году.

ВООПИК историческое мощение новости СПб


 

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