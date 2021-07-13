Дореволюционное мощение двора обнаружили на Петрозаводской

На Петрозаводской улице в Петербурге обнаружили дореволюционное мощение двора.

Об этом стало известно во вторник, 13 июля. Подробности рассказали в группе «ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение» соцсети «ВКонтакте».

Находка была сделана в ходе работ по устройству тротуарной плитки во дворе дома №18 после вскрытия асфальта.

Активисты расчистили сохранившееся историческое булыжное мощение примерно 3,5 на 5 метров, чтобы сделать доступным для осмотра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга строители обнаружили исторический подземный тоннель. Он проходит от Невы к Арсенальной набережной, 1. Реставраторы обещают восстановить находку, после чего он будет открыт для посетителей в 2022 году.