Деньги «про запас» откладывают более 80% петербуржцев

Больше половины жителей Северной столицы стараются откладывать деньги «про запас». Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Так, 83% респондентов планируют свой бюджет. Среди профессиональных сфер чаще других планируют бюджет строители, банковские служащие и бухгалтеры. А вот представители рабочих специальностей, а также сферы искусства и развлечений не склонны следить за расходами.

По данным портала HeadHunter и финтех-компании «Деньги Вперед», петербуржцы планируют финансы от 1 месяца до полугода. 13% опрошенных делают это на срок до трех лет, всего 2% — от 10 лет.

Каждый третий опрошенный петербуржец откладывает 5—10% своей ежемесячной зарплаты. Еще треть горожан откладывают 15–30% заработка. Половину дохода на чёрный день готовы приберечь только 14% респондентов.

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