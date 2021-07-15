Вице-губернатор Олег Эргашев поздравил комитет по соцполитике с 30-летием

Комитет по социальной политике Петербурга, благодаря которому петербуржцы получают каждый день конкретную помощь, празднует день своего основания.

Санкт-Петербургский комитет по социальной политике сегодня, 15 июля, празднует свое 30-летие. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев на своей странице во «Вконтакте».

Политик отметил, что в системе социальной защиты трудятся более 20 тысяч человек. Благодаря им каждый день сотни петербуржцев могут получить конкретную помощь. Эргашев назвал сотрудников комитета людьми с большим и открытым сердцем.

«За их плечами непростой путь становления, неустанного поиска и напряженной работы. Благодаря им создана эффективная система социальной защиты петербуржцев»,

— пишет вице-губернатор.

Он пожелал сотрудникам ведомства оставаться неравнодушными, чуткими и внимательными к проблемам людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял второе место в рейтинге регионов России по социально-экономическому развитию.