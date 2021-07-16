Разбитые ртутные лампы на Культуры загрязнили 200 квадратных метров земли

Разбитые ртутные лампы на Культуры загрязнили 200 квадратных метров земли
Всего собрали 48 целых ламп и 60 килограммов ртутьсодержащих отходов. Фото: комитет по природопользованию

Экологи вывезли из Выборгского района Петербурга бесхозные ртутные лампы, которые выбросили неизвестные.

Как сообщили в городском комитете по природопользованию, местный житель заметил бесхозные ртутные лампы, оставленные на контейнерной площадке во дворе его дома, и сообщил об этом властям. С его слов, лампы выбросили еще четыре дня назад.

Аварийная бригада городского «Экостроя» прибыла к дому №22/1 по проспекту Культуры и осмотрела территорию. Они обнаружили целые и битые люминисцентные источники света. Общая площадь загрязнения составила 200 квадратных метров.

Всего собрали 48 целых ламп и 60 килограммов ртутьсодержащих отходов. Фото: комитет по природопользованию
Всего собрали 48 целых ламп и 60 килограммов ртутьсодержащих отходов. Фото: комитет по природопользованию

Всего на месте собрали 48 целых ламп и 60 килограммов ртутьсодержащих отходов. Опасные отходы вывезли на утилизацию. Паров ртути в воздухе не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский «Экострой» получил предупреждение за мутную воду в Малой Невке.

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