Адвокат рассказал подробности инцидента с нападением на сына Стаса Пьехи

Адвокат Сергей Журов рассказал подробности нападения на семилетнего сына Стаса Пьехи.

По его словам, родители ребенка в шоке от произошедшего.

«Во-первых, от того, что на их ребенка напал взрослый человек, во-вторых, от того, что напавшая на Петю женщина считает свое поведение нормой. Она сама объясняет, что схватила ребенка за руку, бросила его на землю и ничего такого в этом не видит. Все это, мягко говоря, шокирует», — цитирует его «Московский Комсомолец».

Он отметил, что о примирении сторон речи быть не может.

Причиной конфликта стал испорченный надувной бассейн. Стас Пьеха рассказал, что между его сыном и сыном соседки завязалась дружба, но женщине это не нравилось. Недавно она жестко выгнала Петю, после чего тот взял карандаш и проткнул их надувной бассейн. Поступок ребенка довел женщину до отчаяния – она кричала, а затем швырнула мальчика так, что «он метра на два пролетел».

Ребенок находится в больнице и жалуется на головокружение и тошноту. У него также диагностирован ушиб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Стас Пьеха признался, что был наркозависимым.