МФЦ Петербурга снова предоставляют услуги Росреестра

В системе произошел технический сбой, который на данный момент удалось ликвидировать.
В МФЦ Санкт-Петербурга снова можно получить услуги Росреестра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения сегодня, 21 июля.
Известно, что из-за технического сбоя некоторые услуги были недоступны. Петербуржцы не могли решить вопросы с кадастровым учетом или зарегистрировать право собственности. На восстановительные работы ушло несколько часов и теперь граждане снова могут решать вопросы, связанные с недвижимостью.
В МФЦ добавили, что никакая информация не была потеряна.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили о мошенниках, которые могут оформить кредит через госуслуги.