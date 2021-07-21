МФЦ Петербурга снова предоставляют услуги Росреестра

МФЦ Петербурга снова предоставляют услуги Росреестра
Услуги, связанные с недвижимостью, можно получить в полном объеме Фото: unsplash

В системе произошел технический сбой, который на данный момент удалось ликвидировать.

В МФЦ Санкт-Петербурга снова можно получить услуги Росреестра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения сегодня, 21 июля.

Известно, что из-за технического сбоя некоторые услуги были недоступны. Петербуржцы не могли решить вопросы с кадастровым учетом или зарегистрировать право собственности. На восстановительные работы ушло несколько часов и теперь граждане снова могут решать вопросы, связанные с недвижимостью.

В МФЦ добавили, что никакая информация не была потеряна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили о мошенниках, которые могут оформить кредит через госуслуги.

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