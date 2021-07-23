Прокуратура начала проверку после обрушения ж/д моста на Транссибе

Обрушение ж/д моста на Транссибе. Фото: ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

Обрушение ж/д моста на Транссибе. Фото: ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае.

Как сообщается на сайте ведомства, надзорный орган проверит соблюдение законодательства о безопасности движения после обрушения ж/д моста у села Дунаево на перегоне Куэнга — Укурей.

На место ЧП выехали Могочинский транспортный прокурор, оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте, а также комиссия ОАО «РЖД».

Обрушение ж/д моста на Транссибирской железнодорожной магистрали произошло из-за сильных ливней. Никто не пострадал. Движение по дороге приостановлено в обе стороны. Ремонтные работы уже начались, на месте используют противоразмывной и восстановительный поезда.

Российский президент Владимир Путин поручил восстановить первую ветку Транссиба за 2-2,5 суток, а вторую — за пять суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Забайкалье 34 вагона грузовых поездов сошли с рельсов.