Известный медицинский журнал посчитали виновником пандемии

Журнал с первых дней появления вируса в Ухани имел доступ к исследованиям. Фото: pexels.com

Журнал с первых дней появления вируса в Ухани имел доступ к исследованиям. Фото: pexels.com

Один из самых известных и авторитетных медицинских журналов The Lancet посчитали виновником пандемии COVID-19 и обвинили в сокрытии фактов об опасности вируса в КНР.

Английский медисследователь Джереми Фаррар в своей книге написал, что журнал с первых дней появления вируса в Ухани имел доступ к исследованиям, доказывающим передачу COVID-19 от человека к человеку. Журналисты работали непрофессионально, считает Фаррар. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание не стало публиковать исследования отважных ученых Поднебесной и не обратилась к мнению медицинских экспертов. СМИ не стало печатать эти статьи, так как было под давлением власти КНР, уверен ученый.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США в Белом доме рассматривают введение обязательной прививки как одну из мер по борьбе с пандемией COVID-19.