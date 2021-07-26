Американский рэпер купил себе планету, которая больше Юпитера

Американский рэпер купил себе планету, которая больше Юпитера
Рэпер Lil Uzi Vert. Фото: скриншот Instagram

Рэпер Lil Uzi Vert из Соединенных Штатов Америки приобрел себе планету.

Такой информацией поделилась супруга главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс в своем Twitter.

26-летний музыкант купил газовую гигантскую экзопланету WASP-127b. Ее размер превышает Юпитер в 1,4 раза. Данную планету открыли несколько лет назад, в 2016 году.

Цену, которую рэперу пришлось заплатить за планету, не называют. Сам исполнитель подтвердил эту информацию.

В своей социальной сети Twitter Lil Uzi Vert Граймс заявил, что «Попытался всех удивить.»

При этом специалисты объяснили, что в соответсвии с законом приобрести планету нельзя. Потому как договор о космосе предусматривает, что государствам и их гражданам запрещено предъявлять претензии на владение космическими объектами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самая красивая женщина мира Белла Хадид показала нового возлюбленного.

планета рэпер шоу-бизнес


 

Новости партнеров
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Приставы и полиция закрывают Sport Palace на Крестовском острове
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Американский рэпер купил себе планету, которая больше Юпитера
ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в разных уголках России
В Петербурге оштрафовали граждан Афганистана, не желающих уезжать
Дали надежду на улучшение: у МакSим появился шанс
Об убитой на Бутлерова семье отставного адмирала: «тихие люди»
В Петербурге восьмиклассник сбежал из дома из-за отключенного Интернета
В Карелии нашли захоронение 140 человек
В Петербурге на полив зелени потратили семь тысяч кубометров воды