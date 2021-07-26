На проспекте Просвещения произошел прорыв водопровода

На проспекте Просвещения произошел прорыв водопровода
Водопровод прорвало на проспекте Просвещения, 46. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга прорвало водопровод. По словам очевидцев, водопровод прорвало на проспекте Просвещения, 46.

«Прорыв водопровода на Просвещения,46. асфальт рядом с машиной вспучило. Сигнализация в Ленд Крузере не работает», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как по тротуару разлилась вода, в которой оказалась и припаркованная машина. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе сегодня вечером, 22 июля, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Все случилось на Шлиссельбургском шоссе.

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