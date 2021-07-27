Петербуржцы собрали деньги на новые классы для детского инклюзивного центра

Петербуржцы собрали деньги на новые классы для детского инклюзивного центра
Женщина закатила истерику и пыталась прогнать с площадки особенных детей. Фото: скриншот Instagram

После скандала в Петербурге, где агрессивная женщина пыталась выгнать детей-аутистов с детской площадки, инклюзивный центр «Какая разница!» всего за сутки собрал деньги на оборудование классов.

Об этом сообщается на российской платформе краудфандинга Planeta.ru. Инклюзивному центру требовалось 400 тысяч рублей на оборудование классов, но потрясенные скандалом петербуржцы всего за сутки собрали более 800 тысяч рублей. Как заявили в центре, оставшиеся средства направят на погашение кредитов центра.

Новые регулярные классы для детей с особенностями развития откроются в центре «Какая разница!» уже в этом сентябре. Перечисленные деньги потратят на шумоизоляцию, парты, школьные доски и спортивное оборудование.

Инцидент на платной детской площадке жилого комплекса «Балтийская жемчужина» произошел 26 июля. Женщина закатила истерику и пыталась прогнать с площадки особенных детей, утверждая, что им не место рядом с «нормальными» людьми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве отреагировали на конфликт на детской площадке в Петербурге.

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