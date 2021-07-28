В Петербурге поступило сообщение о минировании Витебского вокзала

Сотрудники экстренных служб получили сообщение о минировании Витебского вокзала в Северной столице. В письме сообщалось что на вокзале заложили бомбу.

Вокзал работает в обычном режиме, посетителей и рабочих вокзала не эвакуировали. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ранее информацию о минировании получили торговые центры. Анонимы написали о том, что якобы готовятся теракты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 74-летний мужчина сообщил о «минировании» офиса на Руставели. В Петербурге удалось задержать мужчину, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в офисном центре по улице Руставели, дома 31, лит. А. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 29 мая 2020 года позвонили в экстренную службу «112». Сообщалось, что заминирован офисный центр. По данному факту возбуждено уголовное дело.