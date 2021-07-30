Почему россияне умирают после прививки и зачем нужна ревакцинация

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В мире число заболевших коронавирусом стремительно растет. Власти всех стран по-прежнему настаивают на необходимости вакцинации и ревакцинации населения. При этом после прививки выживают далеко не все.

По последним данным, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 30 июля составило 196 571 404. Об этом сообщил американский университет Джона Хопкинса.

В Италии уже объявили о четвертой волне пандемии COVID-19.

Власти разных стран рассчитывают на то, что стабилизировать ситуацию позволит вакцинная.

В России, по данным Роспотребнадзора, привить удалось порядка 21 млн человек. Об этом ранее сообщила глава ведомства Анна Попова.

Впрочем, после вакцинации выживают не все. Ранее стало известно о том, что в Петербурге несколько человек скончались, завершив курс вакцинации.

Врач Евгений Ковалев считает, что удивляться смертям после вакцин не нужно. По его словам, это – нормальное явление, а не летальные последствия. Он подчеркнул, что ни в одном случае трагический исход не связан с прививкой.

Такого же мнения придерживается и врач, телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что у всех пациентов, которые скончались после вакцинации, были тяжелые хронические заболевания. Пациенты с онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями, попавшие в реанимации, практически всегда умирают от сопутствующих инфекций.

Эксперты заявляют, что сами препараты угрозу для здоровья не представляют. Кроме того, российский минздрав рекомендует проводить ревакцинацию. В ведомстве полагают, что процедура стимулирует организм к повторной выработке антител.

В некоторых случаях повременить стоит даже с первой вакциной. Клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Наталья Калинина рассказала, что отложить прививку лучше при наличии воспалений в организме.