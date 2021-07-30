Сахалинских моряков и рыбаков обязали вакцинироваться от ковида

Сахалинских моряков и рыбаков обязали вакцинироваться от ковида
Власти региона рассчитывают добиться коллективного иммунитета к ковиду, привив 60% населения, к началу осени. Фото: Pixabay

Моряков и рыбаков в Сахалинской области обязали вакцинироваться от ковида. Так решил местный Роспотребнадзор.

В середине месяца стало понятно, что обязательной прививки из-за резкого ухудшения ковидситуации в области подвергнут всех, кто работает в сфере оказания услуг, учителей, воспитателей, медиков, соцработников, полицейских и госслужащих. Об этом сообщает РИА «Новости».
Власти региона рассчитывают добиться коллективного иммунитета к ковиду, привив 60% населения, к началу осени. В Сахалинской области на последний будний день в июле привито 47% жителей региона.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» в Азербайджане не выявило наличие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после прививки. Об этом заявил Российский фонд прямых инвестиций.
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