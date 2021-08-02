До 80% месячной нормы осадков выпадет в ближайшие часы в Петербурге

Водоканал Петербурга подготовился к вечернему «суперливню». За несколько часов в городе выпадет более 80 % от месячной нормы осадков.

Так, в понедельник, 2 августа, с 17:00 в Северной столице пройдут ливневые дожди с порывистым ветром. Дожди продолжатся и ночью 3 августа. В связи с этим в Северной столице будет дежурить 71 бригада.

Как сообщила пресс-служба Водоканала, специалисты обеспечат бесперебойную работу системы водоотведения во время вечерних и ночных ливней. Если подтопления продолжатся, аварийные бригады продолжат работать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что об ухудшении погоды жителей Петербурга предупредили также в ГУ МЧС РФ по городу. Ветер сегодня подует северо-западный, западный, местами его порывы будут достигать до 23 метров в секунду.