До 80% месячной нормы осадков выпадет в ближайшие часы в Петербурге

До 80% месячной нормы осадков выпадет в ближайшие часы в Петербурге
В Петербурге ожидаются ливни. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Водоканал Петербурга подготовился к вечернему «суперливню». За несколько часов в городе выпадет более 80 % от месячной нормы осадков.

Так, в понедельник, 2 августа, с 17:00 в Северной столице пройдут ливневые дожди с порывистым ветром. Дожди продолжатся и ночью 3 августа. В связи с этим в Северной столице будет дежурить 71 бригада.

Как сообщила пресс-служба Водоканала, специалисты обеспечат бесперебойную работу системы водоотведения во время вечерних и ночных ливней. Если подтопления продолжатся, аварийные бригады продолжат работать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что об ухудшении погоды жителей Петербурга предупредили также в ГУ МЧС РФ по городу. Ветер сегодня подует северо-западный, западный, местами его порывы будут достигать до 23 метров в секунду.

«Водоканал Петербурга» ливни новости СПб


 

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