На Василеостровском сгорела легковушка

На Василеостровском сгорела легковушка
В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Спасатели ликвидировали пожар примерно за десять минут.

В Василеостровском районе сегодня вечером, 2 августа, горел легковой автомобиль. В результате огнем были уничтожены все сгораемые части. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

Все случилось на Большом проспекте В.О. Там у одного из домов вспыхнул автомобиль «Ситроен». На место инцидента прибыли две единицы техники и 10 человек личного состава. Огонь успел уничтожить все сгораемые части, его удалось ликвидировать в 19:45.

В происшествии никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пестеля в жилом доме загорелась лестничная клетка. Возгорание спасатели сумели локализовать довольно быстро, через 11 минут, к 16:34.

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