Стас Пьеха рассказал о плохом самочувствии избитого сына

У мальчика появились проблемы с здоровьем после нападения соседки.

Певец Стас Пьеха рассказал, что его семилетний сын Петр до сих пор чувствует себя неважно после конфликта с соседкой. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Мальчика уже выписали из больницы, но он до сих пор жалуется на головокружения, а также тошноту и головные боли. Также спустя после пары дней после возвращения в родные стены Петю рвало. Пьеха добавляет, что от рук агрессивной соседки пострадала также бабушка мальчика – у нее болит шея. Артист подчеркнул, что хочет справедливого наказания для женщины, которая подняла руку на его ребенка.

«Это дело должно стать резонансным как пример окружающим. Когда трогают детей и пожилых людей, это никому не должно сходить с рук»,

— считает Пьеха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что избившая сына Пьехи потребовала уголовной ответственности для ребёнка.