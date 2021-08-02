Стас Пьеха рассказал о плохом самочувствии избитого сына

Стас Пьеха рассказал о плохом самочувствии избитого сына
Пьеха поделился подробностями истории. Фото: wolfieha/ Instagram

У мальчика появились проблемы с здоровьем после нападения соседки.

Певец Стас Пьеха рассказал, что его семилетний сын Петр до сих пор чувствует себя неважно после конфликта с соседкой. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Мальчика уже выписали из больницы, но он до сих пор жалуется на головокружения, а также тошноту и головные боли. Также спустя после пары дней после возвращения в родные стены Петю рвало. Пьеха добавляет, что от рук агрессивной соседки пострадала также бабушка мальчика – у нее болит шея. Артист подчеркнул, что хочет справедливого наказания для женщины, которая подняла руку на его ребенка.

«Это дело должно стать резонансным как пример окружающим. Когда трогают детей и пожилых людей, это никому не должно сходить с рук»,

— считает Пьеха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что избившая сына Пьехи потребовала уголовной ответственности для ребёнка.

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