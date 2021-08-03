Пулково работает без отмен и задержек во вторник

Пулково работает без отмен и задержек во вторник
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня из петербургского аэропорта все самолеты вылетят вовремя. Пассажирам не придется тратить время на ожидание своего рейса.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, во вторник, 3 августа, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержали два авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Анапы и Калининграда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в дальнейшем возможно строительство трамвайных линий от Шушар в Колпино или от Шушар к Пулково. Для этого нужно построить новый рельсовый путь от станции Лигово через терминал аэропорта Пулково и до станции Шоссейная. Так можно связать трамваями аэропорт со многими жилыми районами Петербурга.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Песков высказался о нападении кавказцев на росгвардейцев в Крыму
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пулково работает без отмен и задержек во вторник
Ночью на бульваре Трудящихся полыхала трехкомнатная квартира
Умер режиссер клипов известных рок-групп Олег Флянгольц
Добронравов раскрыл подробности седьмого сезона «Сватов»
Федеральные больницы Петербурга вернутся к штатному режиму работы в конце августа
Ольга Бузова заплатила за новые зубы отца миллион рублей
В Ломоносове под воду уходит вокзальную площадь
Стас Пьеха рассказал о плохом самочувствии избитого сына