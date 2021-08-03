В Петербурге частично завершились торги для организации автобусных перевозок в 2022 году

В Петербурге прошли торги по 10 лотам для организации автобусных перевозок в 2022 году.

Об этом стало известно во вторник, 3 августа. За каждый лот, включающий в себя от 23 до 47 маршрутов, боролись по 3-4 участника.

Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту, в конкурсе участвовали не только отечественные производители, но и иностранные компании, не работающие ранее в Северной столице. По некоторым лотам начальная стоимость снизилась до 8%.

Имена победителей объявят 5 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весной 2022 года Петербург начнет переходить на новую модель транспортного обслуживания. В комитете по транспорту рассказали, что после этого изменится.