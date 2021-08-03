В Петербурге частично завершились торги для организации автобусных перевозок в 2022 году

В Петербурге частично завершились торги для организации автобусных перевозок в 2022 году
Названия организаций-победителей объявят 5 августа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге прошли торги по 10 лотам для организации автобусных перевозок в 2022 году.

Об этом стало известно во вторник, 3 августа. За каждый лот, включающий в себя от 23 до 47 маршрутов, боролись по 3-4 участника.

Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту, в конкурсе участвовали не только отечественные производители, но и иностранные компании, не работающие ранее в Северной столице. По некоторым лотам начальная стоимость снизилась до 8%.

Имена победителей объявят 5 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весной 2022 года Петербург начнет переходить на новую модель транспортного обслуживания. В комитете по транспорту рассказали, что после этого изменится.

автобусные перевозки новости СПб транспортная реформа


 

Новости партнеров
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые назвали продукты, способные продлить жизнь на пять лет
Труп мужчины, пропавшего 9 лет назад, нашли в поселке Липовка
В России создают новейшую дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
Стало известно число петербуржцев, заболевших COVID после вакцинации
Ножевое на Испытателей: мужчина сделал замечание шумной компании
Метрострой: гендиректора Каргина никто не отстранял
В Петербурге частично завершились торги для организации автобусных ...
Погодные условия отложили дорожные работы на съезде № 12 КАДа