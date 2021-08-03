Супругам из деревни Курковицы подожгли два автомобиля

Супругам из деревни Курковицы подожгли два автомобиля
Неизвестный поджег две машины в деревне Курковицы. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Волосовском районе неизвестным поджег две машины, принадлежащие одной семье.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 2 августа, среди ночи, по номеру «112» позвонила женщина. 42-летняя гражданка, работающая продавцом в торгово-развлекательном центре, рассказала, что в деревне Курковицы, у дома, где она живет, ей подожгли машину. Кроме этого, также горел автомобиль ее супруга.

Когда правоохранительные органы выехали на место случившегося, то увидели в обгоревшем состоянии две машины — «Фольксваген Поло» и «Форд Эскейп».

Отмечается, что видеонаблюдение у дома не велось. Полиция изъяла две металлические емкости и веревку. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина поджег экс-сожительнице авто на улице Савушкина.

Курковицы поджог происшествие


 

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