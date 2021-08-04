Четыре знака зодиака, которым безумно повезет уже до конца недели

Начало августа этого года обещает быть не самым простым. Представителей нескольких знаков зодиака сложности приведут к приятному финалу. Уже до конца этой недели кое-кому повезет, обещают астрологи.

На быстрое исполнение желаний на этой неделе могут рассчитывать Овны. Во-первых, вы, наконец, сможете найти вторую половинку. У тех, у кого уже есть отношения, получится освежить их. Во-вторых, успехи ждут в карьере и финансах. Не бойтесь начинать новые проекты, осуществляйте давно задуманные планы. Удача непременно будет сопровождать все ваши дела.

Весам, несмотря на сопутствующую удачу, все же придется столкнуться с некоторыми трудностями в учебе или работе. Но упорный труд точно принесет успех. Не забудьте отдыхать и восстанавливать силы.

Для Львов настало лучшее время, чтобы проявить себя. Поверьте, вас оценят по достоинству. За что бы вы ни взялись, учеба, работа, отношения, получится все. Вы отпугнете удачу, если будете нерешительны и не уверены в себе. Настало время воплощать мечты.

Девы будут купаться во всеобщем внимании. Вы сможете насладиться им в полной степени. Не отказывайте, если появится желание побаловать себя. Вы сможете найти вдохновение. Оставшаяся часть недели пройдет легко. Все будет сходить вам с рук. Воспользуйтесь силой своего обаяния, чтобы продвигать свои замыслы.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, какие знаки зодиака обречены на одиночество в августе. Наладить личную жизнь в последний месяц лета не получится у представителей пяти знаков.